Беспилотный трамвай создадут на предприятии Роскосмоса

Сборку первого беспилотного трамвая начнет Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ). Это произойдет в конце 2022 года, рассказал генеральный директор предприятия Роман Новиков.

Усть-Катавский вагоностроительный завод входит в госкорпорацию «Роскосмос».

«Начало сборки первого беспилотного трамвая запланировано на конец года», — привел ТАСС слова Новикова.

В начале 2021 года Новиков заявлял о планах создать беспилотный трамвай. Техническое задание, по его словам, уже тогда было готово. Как отмечал RT, УКВЗ полностью проработал беспилотную систему трамвая.

За год до этого руководитель предприятия рассказал, что на космодроме Восточный организуют трамвайное движение. Новиков тогда пояснил, что людей будут перевозить современные низкопольные трамваи.

Проект создания беспилотного городского трамвая на мощностях вагоностроительного завода госкорпорации еще в 2019 году анонсировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.