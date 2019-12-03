Беспилотный грузовик КамАЗ проходит тестирование

Новый грузовик будет перевозить комплектующие для собираемых машин.

«Беспилотный грузовик, который начал работать на площадке завода, отличается высокой точностью — погрешность навигации не превышает 3–5 см. Запуск проекта — значимое событие. Это может стать первым шагом к роботизации промышленной техники, в том числе работающей в экстремальных условиях — например, на шахтах, в карьерах и на Крайнем Севере», — рассказал председатель совета директоров ПАО «КамАЗ» Сергей Чемезов.

На «Одиссей» установлено самое современное оборудование: радары, видеокамеры, лидары и сонары. Кроме этого на грузовик установлены системы связи: промышленный Wi-Fi, 4G и специальный УКВ-диапазон.