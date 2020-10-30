Беспилотный автомобиль во время гонок въехал в стену сразу после старта

Сезон первых в мире беспилотных автогонок Roborace закончился аварией одного из участников. Система направила машину прямо в стену. Момент аварии попал на видео трансляции.

На опубликованных кадрах видно, как машина стартовала, но поехала не по трассе, а свернула и ударилась в ограждение.

В соревнованиях принимают участие шесть команд на одинаковых автомобилях, но с разными системами автоматического пилотирования. Не справился с управлением болид SIT Acronis Autonomous от швейцарского института технологий.

После появилось видео из кабины пострадавшей машины.

Один из инженеров SIT прокомментировал аварию на сайте Reddit. Он пояснил, что неисправность в машине произошла задолго до аварии, когда автомобиль проезжал тестовый круг под управлением водителя.

Во время этой поездки что-то произошло, что рулевое управление заблокировалось на максимальном повороте направо.

«Мы видели, что контроллер пытался увести машину обратно, но команда рулевого управления держала правую сторону», — пояснил инженер.

Специалист отметил, что разработчики впервые столкнулись с подобным поведением своего беспилотника. Он не исключил, что произошел некий всплеск в контроллере, который не заблокировала система отказа. В противном случае автомобиль мог затормозить. Автор отметил, что им повезло, что эту ошибку обнаружили во время соревнований. Пострадавшую машину отправили на ремонт, поэтому в следующем заезде команда будет использовать стандартный автомобиль Roborace.