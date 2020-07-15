Беспилотные такси могут появиться в Москве в 2024 году

По данным газеты «Известия», сейчас беспилотные такси используются в тестовом режиме. По закону автономная машина не может выезжать на общие дороги без инженера-оператора, который должен подключиться к ситуации в случае возможности ДТП или поломки.

«Если мы эффективно начнем реализацию того плана, который мы разрабатываем на основе наших заинтересованных ведомств и ключевых компаний (это Минтранс, МВД, Минпромторг), то, я думаю, срок 2024 год — это то время, когда мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси», — рассказал Семенов.

Ранее житель Тюмени подвергся нападению вооруженного ножом таксиста. До этого между мужчинами произошел конфликт на дороге. Сначала таксист компании начал сигналить местному жителю, который ехал перед ним с небольшой скоростью. После этого автомобилист увидел этого же таксиста, когда доехал до пункта назначения. Он хотел узнать, почему таксист сигналил во время движения. Однако водитель такси начал вести себя агрессивно.