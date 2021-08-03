Беспилотные суда собрались запустить в Балтийском море после 2025 года

Первые беспилотные суда могут пойти по маршруту Усть-Луга — Калининград — Балтийск после 2025 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Первый маршрут, который мы хотим отработать, может быть, даже удастся первыми в мире его запустить, — это Усть-Луга — Калининград — Балтийск. В перспективе после 2025 года, может быть, автономные суда будут заходить в порт», — раскрыл подробности заместитель председателя правительства.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили — испытания беспилотных судов планируется провести в 11 регионах. Эксперимент начался прошлой осенью. Он продлится до 31 декабря 2025 года.

В январе грунтоотвозная шаланда «Рабочая» впервые совершила беспилотный рейс под контролем экипажа. Специальную аппаратуру единой базовой технологической платформы для автономного плавания установили на земснаряде «Редут» и на самой шаланде.