Беспилотные КамАЗы протестировали в ЯНАО

Главной целью тестирования было подтвердить потенциальную эффективность использования беспилотных транспортных средств.

Машины без водителей показали, как могут передвигаться по заданным маршрутам с высокой точностью. Кроме этого, они могут обмениваться информацией через дублируемые системы связи, определять препятствия за доли секунды и предсказывать траекторию движения с учетом актуальной дорожной обстановки. Контролировали их из центра управления на Восточно-Мессояхском месторождении.

Сообщается, что беспилотные КамАЗы на 50% более безопасны и позволяют на 10-15% снизить издержки при грузоперевозках.

«Автоматизированная перевозка грузов существенно эффективнее — это безопаснее и быстрее. За такими решениями будущее. Те, кто первыми внедрит у себя беспилотные технологии, в ближайшие годы окажутся значительно впереди конкурентов», — прокомментировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.