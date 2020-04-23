    23 апреля 2020, 18:30

    Беспилотные КамАЗы протестировали в ЯНАО

    Анастасия Кременчугская

    Испытания беспилотных КамАЗов прошли успешно на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО. Проект реализован «Газпром нефтью» и группой компаний «КамАЗ» при поддержке правительства округа. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Главной целью тестирования было подтвердить потенциальную эффективность использования беспилотных транспортных средств.

    Машины без водителей показали, как могут передвигаться по заданным маршрутам с высокой точностью. Кроме этого, они могут обмениваться информацией через дублируемые системы связи, определять препятствия за доли секунды и предсказывать траекторию движения с учетом актуальной дорожной обстановки. Контролировали их из центра управления на Восточно-Мессояхском месторождении.

    Сообщается, что беспилотные КамАЗы на 50% более безопасны и позволяют на 10-15% снизить издержки при грузоперевозках.

    «Автоматизированная перевозка грузов существенно эффективнее — это безопаснее и быстрее. За такими решениями будущее. Те, кто первыми внедрит у себя беспилотные технологии, в ближайшие годы окажутся значительно впереди конкурентов», — прокомментировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.