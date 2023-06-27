27 июня 2023, 19:03
Беспилотные автомобили «Яндекса» начали тестировать в Белграде
ТАСС: дочерняя компания «Яндекса» начала тестировать беспилотные автомобили в Сербии
Дочерняя компания «Яндекса» Self-Driving Group началатестирование беспилотных машин в сербской столице. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с деятельностью компании.
«Международная Self-Driving Group <…> запустила тестирование автономных автомобилей на дорогах Белграда», — сказал собеседник компании.
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Он добавил, что после реструктуризации SDG выделят в самостоятельную компанию. В пресс-службе «Яндекса» ТАСС подтвердили начало тестирования беспилотных автомобилей.
Российская IT-компания ранее запустила роботакси в тестовом режиме в московском районе Ясенево. Заказать поездку на беспилотной машине от «Яндекса» можно с семи утра до часа ночи. Пока воспользоваться услугой может только один пассажир в возрасте до 18 лет.
Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян отметил, что пока беспилотные машины не могут двигаться по любым маршрутам. Специалист назвал поездку на роботакси опасной, поскольку пассажир не может повлиять на ситуацию.
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