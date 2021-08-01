Автоматизация процесса и давление со стороны робототехники в ближайшие 10 лет лишат работы не менее полумиллиона работников сельского хозяйства России. В особенности тех, кто занят ручным трудом и сезонных работников.

Такой прогноз в беседе с ТАСС сделал проректор Финансового университета при правительстве России, профессор, доктор экономических наук Александр Сафонов.

«В сельском хозяйстве количество лиц, которые могут потерять работу на протяжении лет десяти, — это где-то около полумиллиона человек, кто занят непосредственно ручной работой или полуручной», — считает Сафонов.

Он также предположил, что сокращение из-за беспилотных систем затронет общественный транспорт, грузовые и железнодорожные перевозки.

«Люди, управляющие транспортом, — у нас их почти четыре миллиона — потенциально находятся под угрозой увольнения. Причем транспортные средства в широком смысле слова, не только автомобиль, не только фура, но в том числе и железнодорожный транспорт. В метро уже пилотируют эти системы», — подчеркнул Сафонов.

Он добавил, что пока нельзя сказать, повысит ли автоматизация уровень безработицы.

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