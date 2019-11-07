Беспилотники могут поступить на службу в аэропорты России к 2021 году

Один из руководителей рабочей группы «Аэронет» Сергей Жуков рассказал, что на территории российских гражданских аэропортов нельзя запускать дроны, так как это угрожает безопасности. Если кто-то решится на подобное, то при помощи специального оборудования устройства будут опущены на землю. Соответствующие меры уже разработаны Росавиацией.

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Жуков отметил, что беспилотное воздушное судно (БВС) «Курсир» от компании-члена «Аэронет» может стать первым устройством, которому будет дано разрешение летать на территории аэропортов. БВС позволит проверять функционирование систем посадки и навигации, а также качество работы другого оборудования.

«Этот проект сейчас проходит обсуждение. Сейчас есть самолеты-лаборатории, которые проверяют радиосигналы для посадки самолетов или оптические средства. Этот беспилотник может летать на расстоянии до 10 километров от аэропорта и смотреть, как там работают маяки и системы на аэродроме, как они ведут самолет по заданной траектории», — пояснил сотрудник «Аэронет».

Он добавил, что в случае успешных испытаний дальность полетов увеличится до 50 километров. Но о серийном производстве «Курсиров» речи пока не идет.