Беспилотники из отечественных материалов создали в России

На выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Красногорске представили два беспилотника вертолетного типа SH-750 и SH-3000. Аппараты собрали в российской компании «Аэромакс».

Грузоподъемность SH-750 составила до 300 килограммов, рассказал ТАСС генеральный директор «Аэромакса» Сергей Ахметшин. Беспилотник уже готов к работе.

Его, как и SH-3000, планируют использовать для решения отраслевых задач государственных и частных заказчиков в лесном и сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, грузовых перевозках и охране окружающей среды.

«SH-3000 находится на стадии проектирования и представлен в виде модели — по расчетам, он сможет транспортировать до одной тонны и будет готов к тестовым полетам в 2023 году», — уточнил Ахметшин.

БПЛА SH-750 способен развить скорость до 200 километров в час и продержаться в воздухе до пяти часов. SH-3000 всего на 10 километров в час медленнее, а длительность его полета — шесть часов. При крейсерской скорости в 120 километров в час аппараты могут пролететь 600 и 700 километров соответственно.

«Обе новинки отличаются максимальной приспособленностью к полетам в сложных климатических и географических условиях», — добавил Ахметшин.

Главной особенностью беспилотников от «Аэромакс» он назвал их высокую грузоподъемность. Вместе с низкими требованиями к аэродромным площадкам новые БПЛА станут идеальным решением для транспортировки грузов в труднодоступные районы.

«По нашим данным, аналогов на российском рынке не существует», — сказал Ахметшин.