Беспилотники будут помогать при следующей сельскохозяйственной переписи в регионах России

Беспилотные летательные аппараты планируют использовать при проведении следующей сельскохозяйственной переписи во всех регионах России, об этом ТАСС рассказал замглавы Росстата Константин Лайкам. Это станет возможным, если позволит финансирование, добавил специалист.

«Они показали себя очень хорошо в тех пилотных регионах, где мы смогли их использовать в рамках прошедшей микропереписи. К сожалению, это недешево. Но зато цифры получаются очень объективные», — отметил Лайкам.

Замглавы Росстата подчеркнул, что это сложная технология. Ее предстоит доработать — построить маршруты, найти способы переработки фотографий в цифровые данные. Такая технология уже есть, но она пока неполноценна, пояснил Лайкам. Однако беспилотники не заменят полностью переписчиков, подчеркнул эксперт Росстата, они не смогут посчитать скотину, людей.

В предыдущей микропереписи, которая прошла в августе 2021 года, задействовали 40 тысяч человек. Итоги переписи опубликуют до конца 2022 года.