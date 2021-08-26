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    26 августа 2021, 21:39

    Разработчик отметил особенности нового беспилотника «Иноходец-РУ»

    Артур Блянихов

    Директор филиала АО «Кронштадт» в Санкт-Петербурге Дмитрий Дрягин обсудил с сайтом телеканала «Звезда» преимущества новых ударных беспилотников «Иноходец-РУ», которые войска получат в 2023 году.

    «Это продолжение беспилотника „Иноходец“, или „Орион“, но в большей размерности», — обратил внимание Дрягин.

    Он уточнил, что взлетная масса беспилотника выросла до двух с половиной тонн. Также возросли ударные и разведывательные возможности. Существенно повысилась автономность аппарата и использование технологий искусственного интеллекта на борту.

    «До конца года мы планируем поднять машину в небо», — добавил собеседник издания.