Разработчик отметил особенности нового беспилотника «Иноходец-РУ»

Директор филиала АО «Кронштадт» в Санкт-Петербурге Дмитрий Дрягин обсудил с сайтом телеканала «Звезда» преимущества новых ударных беспилотников «Иноходец-РУ», которые войска получат в 2023 году.

«Это продолжение беспилотника „Иноходец“, или „Орион“, но в большей размерности», — обратил внимание Дрягин.

Он уточнил, что взлетная масса беспилотника выросла до двух с половиной тонн. Также возросли ударные и разведывательные возможности. Существенно повысилась автономность аппарата и использование технологий искусственного интеллекта на борту.

«До конца года мы планируем поднять машину в небо», — добавил собеседник издания.