Бесконечная лента непрочитанных постов появилась в Telegram

Мессенджер Telergam выпустил очередное обновление. Теперь пользователям доступна бесконечная лента непрочитанных сообщений, неограниченные видеотрансляции и ряд других функций.

Вместе с обновлением 8.0 в мессенджере появился счетчик непрочитанных сообщений. Их количество можно увидеть, открыв комментарии к публикации на канале.

Изменения затронули и наборы стикеров. Теперь популярные стикеры будут отображаться рядом с недавно отправленными. Если собеседник определяется с изображением, то второй пользователь увидит статус «Выбирает стикер».

Разработчики поработали над быстрым переходом между каналами. Больше не потребуется возвращаться к списку чатов, а достаточно будет потянуть вверх для перехода к другому каналу.

Еще в Telegram появились гибкие настройки пересылки. Для просмотра пересылаемых сообщений необходимо нажать на пометку «Переслать сообщение» над полем ввода. Чтобы убрать лишние сообщения, необходимо убрать галочку рядом с ними. Последнее изменение коснулось видеотрансляций, которые теперь можно проводить на неограниченную аудиторию.