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    01 сентября 2021, 00:46

    Бесконечная лента непрочитанных постов появилась в Telegram

    Дарья Бунякова

    Мессенджер Telergam выпустил очередное обновление. Теперь пользователям доступна бесконечная лента непрочитанных сообщений, неограниченные видеотрансляции и ряд других функций.

    Бесконечная лента непрочитанных постов появилась в Telegram

    Вместе с обновлением 8.0 в мессенджере появился счетчик непрочитанных сообщений. Их количество можно увидеть, открыв комментарии к публикации на канале.

    Изменения затронули и наборы стикеров. Теперь популярные стикеры будут отображаться рядом с недавно отправленными. Если собеседник определяется с изображением, то второй пользователь увидит статус «Выбирает стикер».

    Разработчики поработали над быстрым переходом между каналами. Больше не потребуется возвращаться к списку чатов, а достаточно будет потянуть вверх для перехода к другому каналу.

    Еще в Telegram появились гибкие настройки пересылки. Для просмотра пересылаемых сообщений необходимо нажать на пометку «Переслать сообщение» над полем ввода. Чтобы убрать лишние сообщения, необходимо убрать галочку рядом с ними. Последнее изменение коснулось видеотрансляций, которые теперь можно проводить на неограниченную аудиторию.