06 февраля 2024, 12:02
Бесконечная борьба. Спасет ли блокировка VPN-сервисов от запрещенных сайтов
Эксперт по кибербезопасности Курочкин: крупные VPN-сервисы продолжат плодиться
С 1 марта в силу вступит закон о запрете популяризации средств обхода блокировок. При этом в стране не будут ограничивать работу всех VPN-сервисов. Запрет коснется тех, которые сочтут угрожающими безопасности функционирования интернета. Однако блокировка подобных сервисов — мера временная, так как крупные VPN начнут искать другие способы предоставлять пользователям свои услуги, рассказал «360» эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.
Он пояснил, что каждый сайт и в принципе все, что есть в интернете, — является сервером с каким-то конкретным адресом. И его можно заблокировать.
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«Выявлять и ставить блокировку. И все, как и все остальные сайты. То есть приходят списки блокировок провайдерам и все, происходит блокировка. Это очень просто», — отметил эксперт.
У крупных VPN-сервисов целый пул этих серверов. Они начнут «плодиться», запуская новые, пояснил Курочкин.
«Это такая бесконечная борьба», — сказал Курочкин.
То есть тут же эти VPN-сервисы, потеряв своих клиентов, начнут искать способы предоставить им свои услуги другим способом. Причем их можно создать, имея друга в Белоруссии, подчеркнул эксперт.
Но блокировка все же дает свои плоды. Курочкин напомнил, что гораздо меньше людей стали пользоваться такими социальными сетями, как Instagram* и Facebook*. После блокировки крупных VPN-сервисов отвалится еще какая-то часть юзеров. А блогеры могут переходить на отечественные платформы.
Курочкин напомнил, что в Китае более строгая система использования интернета. Там по умолчанию все запрещено, уточнил он. У них есть внутренний и внешний интернет. И жителям страны открывают доступ только к тому, что разрешено.
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