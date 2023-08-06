Технологии 06 августа 2023, 10:05 Белоусов сообщил о готовности старта беспилотной отрасли в России Вице-премьер Белоусов: Россия стала готова к развитию беспилотной отрасли РИА «Новости»

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В России появится новая отрасль по созданию беспилотных авиационных систем. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на «Архипелаге-2023» в Новосибирске. Его слова привел ТАСС.

«У нас есть далеко не все, но мы можем сделать все на уровне образцов, на уровне прототипов, демонстраторов», — указал Белоусов.

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Он подчеркнул, что линейка самих беспилотных авиационных систем стала «практически полной». Отечественные дроны вполне способны превзойти образцы мировых производителей.

«Я обнаружил, что, оказывается, у нас есть производители двигателей, которые пользуются спросом и у зарубежных партнеров», — отметил Белоусов.

Вице-премьер добавил, что работа в отрасли БАС предстоит очень большая. Он отметил, что в России около 70 отечественных компаний стали производителями беспилотных авиационных систем.