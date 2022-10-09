Первый белорусский ноутбук начнут собирать в ноябре | 360°

Технологии 09 октября 2022, 23:46 Поделиться Telegram

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Viber Первый белорусский ноутбук начнут собирать в ноябре Глава «Горизонта» Предко: серийное производство белорусских ноутбуков начнется в ноябре Pixabay

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Белорусское предприятие «Горизонт» в ноябре начнет серийное производство отечественных ноутбуков, заявил гендиректор холдинга Юрий Предко в эфире телеканала СТВ. По его словам, компания готова вывести на рынок более 80 моделей товаров.

«Серийное и массовое производство начнется в ноябре. Мы уже получили и заключили контракты, заказы. Сегодня мы создали программу первого уровня», — рассказал Предко о старте производства первого белорусского ноутбука.

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По словам собеседника телеканала, холдинг готовится к выпуску электронного блока и мини-компьютера, который можно прикреплять к мониторам. Предко отметил резко возросшие объемы производства телевизоров. Если раньше предприятие собирало 200 тысяч устройств в год, то теперь это же количество собирают и продают за один месяц.

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В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил повышать цены на товары в стране. Глава государства отметил, что «всякий рост цен» следует запретить именно с 6 октября, чтобы предприимчивые бизнесмены не успели резко переписать ценники.

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