Базу тиктотеров предложили создать на дальневосточном гектаре

Базу тиктокеров предложили создать на дальневосточных гектарах. Об этом рассказал глава Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, его процитировало издание «Накануне.ru».

В основном резиденты дальневосточных гектаров занимаются сельским хозяйством — таких 40%. Зачастую это садово-огородные проекты, пасеки и переработка меда. Почти столько же, 38%, взяли гектар под строительство своего дома. Также в регионе развиваются сфера развлечений и рекреация, даже предлагали создать на гектаре базу тиктокеров.

«Я не знаю, кто это такие (тиктокеры — прим. ред.), но проект интересный, гектар привлекает много креативных проектов», — отметил министр.

Кроме того, Чекунков раскрыл подробности развития программы. Второй гектар предложили выдавать тем, кто успешно освоил первый. Также рассматривается возможность совмещения двух программ: выдачи дальневосточной ипотеки под залог дальневосточного гектара. Помимо этого, инфраструктура придет в поселения и на предприятия гектаров, так как на некоторых территориях сформировались целые городки и поселки. Начало работ запланировано на 2025 год, для этого выделят более семи миллиардов рублей. В Хабаровском крае уже разрабатывается пилотный проект с одним из поселений.

Также Чекунков упомянул про будущее арктического гектара. В целом условия получения не будут отличаться от дальневосточного. Однако в Арктике регионы сами предоставят территории под разбивку на гектары. Предположительно, сельское хозяйство в этой зоне не получит приоритет, проекты больше будут ориентированы на туризм и рекреацию.