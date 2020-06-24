Базу пользователей Telegram слили в Сеть

В даркнет выложили базу с личными данными нескольких миллионов пользователей Telegram. Файл весит около гигабайта.

Редакция KOD.RU проверила его и обнаружила номера телефонов своих сотрудников. Помимо этого в базе есть уникальный идентификатор пользователя в мессенджере.

Пресс-служба Telegram подтвердила существование такой базы. При этом компания отметила, что эта информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации.

Также Telegram сообщил, что большинство слитых данных уже неактуальны. В компании добавили, что принятые в прошлом году меры предосторожности позволяют не отображать номер телефона для контактов.

В компании заявили, что около 70% аккаунтов в базе данных принадлежат пользователям из Ирана, оставшиеся 30% — россиянам.

На днях Роскомнадзор снял ограничение доступа к Telegram. Такое решение ведомство приняло по согласованию с Генеральной прокуратурой.