Технологии 25 мая 2023, 13:14 Базу готовых инновационных решений для бизнеса разработали в Москве Заммэра Москвы Сергунина: в столице разработали более 440 готовых инновационных решений Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные специалисты разработали более 440 готовых решений по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в различных бизнес-сферах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«ИИ активно применяют в науке, предпринимательстве, промышленности, культуре и искусстве. Для его использования анализируют лучшие отечественные и международные практики и адаптируют их под потребности мегаполиса», — рассказала она.

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Готовые решения опубликовали на портале о технологиях ICT.Moscow. Например, на нем разместили голосовой помощник для сайтов, платформу для проверки подлинности видеороликов и систему контроля качества работы сотрудников.

База знаний — это открытая площадка для обмена опытом, поиска новых идей и обобщения отраслевых знаний.

Дополнить витрину готовыми решениями на портале может любой разработчик.

Ранее специалисты Сеченовского университета обучили искусственный интеллект помогать медикам в постановке диагноза. Он сократит время на 20%.

Ученые использовали данные аппаратов компьютерной томографии, инсулиновых измерителей, кардиостимуляторов, аппаратов МРТ, кардиорегистраторов и другого медицинского оборудования. Все эти предметы дали возможность составить представление о каждом конкретном пациенте как о функционирующей химической и биологической системе.