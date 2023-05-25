25 мая 2023, 13:14
Базу готовых инновационных решений для бизнеса разработали в Москве
Заммэра Москвы Сергунина: в столице разработали более 440 готовых инновационных решений
Столичные специалисты разработали более 440 готовых решений по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в различных бизнес-сферах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«ИИ активно применяют в науке, предпринимательстве, промышленности, культуре и искусстве. Для его использования анализируют лучшие отечественные и международные практики и адаптируют их под потребности мегаполиса», — рассказала она.
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Готовые решения опубликовали на портале о технологиях ICT.Moscow. Например, на нем разместили голосовой помощник для сайтов, платформу для проверки подлинности видеороликов и систему контроля качества работы сотрудников.
База знаний — это открытая площадка для обмена опытом, поиска новых идей и обобщения отраслевых знаний.
Дополнить витрину готовыми решениями на портале может любой разработчик.
Ранее специалисты Сеченовского университета обучили искусственный интеллект помогать медикам в постановке диагноза. Он сократит время на 20%.
Ученые использовали данные аппаратов компьютерной томографии, инсулиновых измерителей, кардиостимуляторов, аппаратов МРТ, кардиорегистраторов и другого медицинского оборудования. Все эти предметы дали возможность составить представление о каждом конкретном пациенте как о функционирующей химической и биологической системе.
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