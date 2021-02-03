Разработчики подтвердили выпуск продолжения Battlefield в 2021 году

Компания EA подтвердила выход продолжения игры Battlefield уже в 2021 году. Анонс следующей части шутера пообещали выпустить весной, а оценить разработку можно будет осенью.

«Следующая часть Battlefield вернется к полномасштабной войне и полностью воспользуется преимуществами консолей нового поколения. Она включит в себя все аспекты, которыми известна франшиза, и выведет их на новый уровень», — сообщили разработчики игры в Twitter.

По словам EA, к игре присоединится самое большое число игроков в истории серии. Кроме того, игрокам пообещали карты беспрецедентного масштаба. Анонс шутера от первого лица запланирован на весну, а релиз должен состояться осенью 2021 года.

Осенью 2019 года издатель игры Electronic Arts на ежеквартальном финансовом отчете объявил, что продолжение Battlefield выйдет с апреля 2021 года по конец марта 2022-го. Такой промежуток стал самым продолжительным, так как до этого новые серии выходили раз в один-два года. Последнюю часть игры пользователи раскритиковали из-за некоторых технических и дизайнерских ошибок.