Battlefield пока останется без продолжения. До следующего релиза 2 года

Издатель игры Electronic Arts объявил это на ежеквартальном финансовом отчете. Это будет самый большой промежуток в серии, которая выходит с 2002 года. Тайтлы Battlefield до этого выходили примерно раз в один-два года.

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Battlefield V, последняя часть серии, вышла осенью в прошлом году. Она получила смешанные отзывы из-за некоторых технических и дизайнерских ошибок.

Тем не менее, к игре постоянно добавляется разный контент. 31 октября в ней станет доступно бесплатное дополнение — противостояние США и Японии.

В рамках вышеупомянутого отчета EA также подтвердила, что в будущем сделает упор на игры-сервисы (одна из форм предоставления доступа к видеоиграм по подписке), так как они помогают компании расти. Одной из таких игр станет Apex Legends.