Банковский троян активизировался на фоне пандемии

Программа Trojan-Banker.AndroidOS.Faketoken крадет средства у пользователей мобильных устройств на базе ОС Android. Она маскируется под приложение популярной торговой онлайн-площадки.

Эксперты полагают, что появление вируса вызвано массовым переходом россиян на удаленный режим работы.

«Faketoken очень быстро распространяется — ежедневно троян заражает более 2 000 устройств. Чтобы не стать жертвой преступников, мы рекомендуем не переходить по ссылкам из подозрительных источников, устанавливать приложения только из официальных магазинов и не отключать защитный сервис Google Play Protect. Использование антивируса и своевременное обновление антивирусных баз также поможет снизить риск заражения», — посоветовал директор по безопасности компании BI.ZONE Евгений Волошин.