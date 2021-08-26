Банки решили ввести новый способ биометрической идентификации клиентов

Банки будут идентифицировать личность клиентов по рисунку вен на ладони. Эта опция должна появиться в Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе Банка России. Эксперты говорят о высокой точности такого метода, но указывают на его дороговизну.

В Центробанке отметили, что регулятор видит в биометрической идентификации по венам на ладони перспективный способ и дополнение к уже существующим вариантам идентификации в ЕБС (по голосу и лицу).

«Рисунок вен ладони позволит снять барьеры для прохождения биометрической идентификации людьми, испытывающими сложности при разговоре, в том числе с проблемами слуха и речи, в силу разных причин», — рассказала в ЦБ.

Технологию уже протестировали, она показала свою высокую эффективность. При этом устройства, которые распознают рисунок вен ладони, недешевые.

В Банке России добавили, что при введении такого способа нужно проработать вопрос о включении устройств для распознавания артерий в перечень технических средств реабилитации для определенного списка заболеваний. Это нужно, чтобы нуждающиеся в таком способе опознавания могли получить устройства без существенной нагрузки на семейный бюджет.