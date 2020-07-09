Банки попросили ЦБ разрешить обслуживание клиентов по видеосвязи

Банки попросили Центробанк РФ разрешить им обслуживание клиентов в формате видеосвязи. По словам специалистов, это в разы упростит прохождение ряда процедур гражданами из отдаленных территорий.

Уточняется, что опробовать такое нововведение в пилотном режиме готовы СКБ-банк и БКС Банк. Сотрудники СКБ-банка отметили, что удаленная идентификация с использованием технологий распознавания лиц в потоке электронных документов улучшит доступность финансовых продуктов, а также различных сервисов, сообщил «ФедералПресс».

Так, все желающие смогут заключать договорные отношения на расстоянии. В БКС Банке пояснили, что клиенты смогли бы подтверждать свою личность через видеосвязь или сделав запрос на открытие счета с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Помимо прочего, такая услуга есть на сайте ФНС.