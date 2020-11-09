Банки опробуют открытие счетов по видеосвязи

Счета физическим лицам в России планируют открывать по видеосвязи. Банки хотят протестировать такую возможность в «песочнице» ЦБ. Участие в проекте примут 18 кредитно-финансовых организаций.

Заявку на проверку технологий в Банк России направил Национальный совет финансового рынка, рассказал сайту РБК его председатель Андрей Емелин. Предварительное одобрение уже дал департамент финансовых технологий ЦБ. Детали должны обсудить на следующей неделе.

Среди участников проекта оказались Сбербанк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и другие банки. Всего их 18.

На первом этапе счета по видеосвязи предлагают открывать для людей с ограниченными возможностями, для получения заработных плат и социальных выплат. Предполагается, что остаток по ним не превысит 100 тысяч рублей, а ежемесячный объем операций будет равняться 60 тысячам.

В НСФР считают, что технологию в дальнейшем можно расширить. Не исключено, что ее начнут использовать для открытия счетов для оплаты услуг ЖКХ, связи, проверки клиентов при заключении договоров обслуживания и других целей.

Если пилот признают удачным, в действующее законодательство придется вносить изменения. Банки должны будут получить официальное разрешение на использование видеоконференцсвязи как инструмента подтверждения личности клиента.