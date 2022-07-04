Банки начали тестирование приема платежей касанием телефонов продавца и покупателя

Национальная Система Платежных Карт (НСПК) совместно с банками начала тестирование нового способа оплаты покупок при помощи NFC-технологии в Системе быстрых платежей (СБП). Для этого используются два телефона, об этом рассказали «Известия».

Для приема платежей со смартфона покупателя продавец использует телефон с технологией SoftPOS — она позволяет аппарату выступать в качестве платежного терминала. В НСПК уточнили, что у клиента должно быть установлено приложение «СБПэй», которое проводит платеж на стороне покупателя. Сервис работает на Android и iOS, платить по новому сценарию смогут и владельцы телефонов компании Apple.

«Прием оплаты по SoftPOS может быть использован в различных торгово-сервисных предприятиях. <…> [Сервис] позволяет превратить смартфон на базе операционной системы Android с NFC-модулем в мобильный терминал без приобретения другого дополнительного оборудования и быстро предложить клиенту удобный и безопасный способ безналичной оплаты», — пояснили в НСПК.

Несколько банков планируют в ближайшее время осуществить пилотный запуск сценария.