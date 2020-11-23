Банки начали использовать биометрию, чтобы узнавать клиентов на входе

Российские банки тестируют систему распознавания клиентов на входе. В перспективе благодаря технологии обслуживание станет быстрее и появится дополнительная защита от мошенников.

Использование биометрических данных также позволит делать обратившимся в кредитную организацию выгодные предложения. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на банки.

Подобная технология уже действует в четырех офисах Альфа-Банка, а через несколько лет она должна быть более чем в 300 отделениях. Сотрудники банка получают через нее имя клиента, используемые им сервисы и возможную причину обращения.

Технология позволяет автоматически записать клиента в электронную очередь. Когда он получает талон в терминале, система приветствует его по имени и выдает ориентированные на определенного человека предложения различных услуг и сервисов.

Аналогичные пилотные проекты есть у ВТБ и «Открытия», работают над ними ПСБ, «Дом.РФ» и Почта Банк. Не исключено, что систему научат распознавать и эмоции клиента при общении с операционистом, чтобы оценить качество обслуживания и помочь сотруднику избежать вероятных конфликтов.

Система позволяет бороться с мошенниками. Например, не позволит оформить кредит по поддельному паспорту. Эксперты пояснили, что благодаря распознаванию лиц банк сравнит клиента со своими черными списками и отсеет потенциальных злоумышленников еще на входе в отделение.

В такие списки вносятся данные о недобросовестных заемщиках и тех, кто уже пытался совершить мошенничество с финансовыми операциями.

Система, подчеркнули специалисты, должна работать так, чтобы клиенты не испытывали негативных эмоций и не ощущали, что за ними следят.