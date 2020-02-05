Банки и операторы научились бороться с телефонными мошенниками

Банки и мобильные операторы поняли, как перекрыть кислород телефонным преступникам. Обычно они звонят клиентам и представляются сотрудниками банков.

«МегаФон», МТС и Tele2 придумали технологию, с помощью которой банк может в режиме реального времени получать информацию о подозрительных звонках клиентам. Об этом РБК рассказал директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

Источник издания, близкий к одному из операторов, раскрыл подробности схемы борьбы с преступниками. По его словам, операторы разработали технологию на базе программного обеспечения шведской компании Hexagon. Две компании занимались этим уже в течение пяти лет. В декабре 2019 года операторы объединили свои усилия.

Не отстает и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн»). Компания создала свой сервис для борьбы с мошенниками. Представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева заявила, что сервис работает со всеми крупными банками.

По информации РБК, Газпромбанк, ВТБ, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк и Московский кредитный банк (МКБ) и МТС Банк уже тестируют сервисы или в ближайшее время начнут этим заниматься.

В последние годы мошенники звонят людям и представляются сотрудниками банка. С помощью обмана они узнают личные данные жертв и выводят деньги со счетов или карт. Ранее сотрудники банков рассказали, как не попасться на удочку преступников.