Банки и мобильные операторы дали отпор мошенникам

Многие люди пострадали от действий мошенников после того, как сменили оператора связи, но сохранили старый номер. Одним из способов противодействия злоумышленников стало отсутствие sms-подтверждения некоторых операций до тех пор, пока клиент не подтвердит свою личность. Ограничение действует даже в тех случаях, когда человек меняет mini-sim на micro-sim.

Сбербанк и некоторые другие организации посчитали, что блокировка сообщений или доступа к мобильным банкам слишком серьезная мера. В Центробанке пояснили, что в России нет нормативных документов, которые регулировали бы настройки средств защиты или отдельные технические аспекты их установки. Задача регулятора в данном случае — сбалансировать уровень рисков организаций, которые ему поднадзорны.

«Банки и мобильные операторы начали обсуждать сотрудничество по противодействию мошенничествам примерно с 2015 года. В итоге появилась схема блокировки сообщений при переходе от одного мобильного оператора к другому. Мошеннических случаев стало гораздо меньше после ввода объединенных средств защиты», — рассказала директор по консалтингу компании по информбезопасности InfoWatch Мария Воронова.

По ее словам, удалось добиться значительного снижения этого вида атаки: от массовых случаев к единичным.