Заммэра Москвы Ефимов рассказал о новых решениях «Банка технологий» для промышленников

Агентство промышленного развития Москвы «Банк технологий» презентовало пять новых решений для российских промышленных компаний. При этом их общее количество увеличилось до 146. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам имущественно-земельных отношений и экономической политики Владимир Ефимов.

Реестр «Банка технологий» пополнили системы контроля качества продукции, компьютерного зрения для промышленности, контроля технологических процессов, соблюдения техники безопасности и присутствия персонала на отдельных участках производства. Все новшества, ставшие доступными промышленникам столицы, являются разработкой отечественных компаний, отметил он.

«Сервис уже собрал около 150 технологий более чем 80 производителей. Их активно используют представители химической и машиностроительной отраслей», — заявил Ефимов.

Система компьютерного зрения для промышленности, в частности, поможет промышленникам эффективнее проводить контроль качества производимой продукции, минимизировать затраты на проверку и снизить процент дефекта.

«Система позволит отследить качество продукции на всех стадиях производства — от закупки материалов и деталей до проверки изделий соответствию параметрам качества», — сообщил глава департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Банк технологий» запустили осенью 2020 года. Сервис поможет промышленникам найти самые передовые разработки для своего производства.

Он доступен на официальном сайте Агентства промышленного развития Москвы. Специалисты помогут выбрать программное и аппаратное обеспечение, а также вспомогательное оборудование.

Более подробная информация об имущественно-земельных отношениях и экономической политике Москвы размещена на сайте economy.mos.ru.