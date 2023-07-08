Технологии 08 июля 2023, 16:06 Baldur’s Gate 3 вернулась в топ-10 продаж в Steam Компьютерная игра Baldur’s Gate 3 вернулась в топ-10 продаж в Steam по всему миру Baldur’s Gate 3

Читать 360tv в

Ролевая компьютерная игра Baldur’s Gate 3 вошла в топ-10 продаж на площадке Steam. Об этом сообщил портал DTF.

По состоянию на 8 июля игра от бельгийского разработчика Larian Studios поднялась на шестую строчку по продажам. Впереди нее только CS: GO, Steam Deck, Apex Legends, Battle Bit и Elden Ring.

Реклама

Игра вернулась на вершину продаж после демонстрации разработчиков кадров геймплея, в которых показали два романтических эпизода с участием персонажей и обновленный редактор персонажа.

Baldur’s Gate 3 будет доступна для Windows, Mac OS с 3 августа, а на Playstation 5 — с 6 сентября. У пользователей уже появилась возможность оформить предзаказ релиза.

При этом все, кто приобрел игру на ПК в раннем доступе, смогут начать проходить первый акт новинки уже с 31 июля.

Ранее психолог Никита Кочетков сообщил, что нездоровое увлечение людей компьютерными играми связано с желанием уйти в виртуальный мир от реальности.