Пилотный проект по установке датчиков на мусорные баки запустили в Москве

Пилотный проект по установке датчиков на контейнеры для определения заполняемости твердыми коммунальными отходами (ТКО) запустили в столице. Соглашение на полях Восточного экономического форума подписали ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) и АО «Элемент».

«Сейчас у нас есть математические расчеты образования ТКО на количество населения на той или иной территории. Информацию, полученную с датчиков мы будем использовать в дополнение к имеющимся данным. Она позволит нам проанализировать ситуацию с точки зрения работы регионального оператора по вывозу отходов, мы сможем понимать, насколько заполнен бак», — рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. Его слова приводятся на сайте Российского экологического оператора.

Он также отметил, что данный проект поможет получать дополнительную информацию по собираемости баков.

Осуществляет установку датчиков на мусорные баки «Элемент», с помощью устройств можно будет измерять объем наполненности контейнера и его переворачивания. Чтобы информация с датчиков передавалась в электронную модель федеральной схемы, технические специалисты РЭО и «Элемента» интегрируют свои ресурсы.

Полученная информация станет дополнительной для сверки математических расчетов РЭО по собираемости контейнеров для ТКО.

Проект пилотный, он проходит на юге Москвы. По его результатам РЭО рассмотрит вопрос о целесообразности прорабатывания проекта с субъектами.

Вопрос создания экотехнопарка в Приморском крае обсудили на полях Восточного экономического форума в рамках новой программы для Дальневосточного федерального округа. Также была затронута тема возможности запуска сети фандоматов во Владивостоке.