Байконур отправит в космос 18 ракет в 2020 году

В 2020 году с космодрома Байконур планируют запустить 18 ракет. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, этот космодром остается самым загруженным.

В интервью радио «Комсомольская правда» по случаю дня рождения космодрома Байконур Рогозин рассказал о планах по запускам на 2020 год. С Байконура пройдет 18 пусков, ракеты будут также запускать с Плесецка, Восточного и Гвианского космического центра.

«Когда мы вышли в аренду „Байконура“ 25 лет назад, у нас было около 19 пусковых установок, сейчас осталось три. Мы планируем с Казахстаном развернуть модернизацию, чтобы могли стартовать ракеты Союз-5. Это очень интересная разработка, очень простая — как автомат Калашникова. Мы между собой называем ее „карандаш“», — цитирует Рогозина сайт kp.ru.

Эта ракета пока, по плану, будет летать с Байконура, но в будущем ее переведут на Восточный. Рогозин заметил, что российский космодром должен стать гарантией того, что, что бы ни случилось в мире, все аппараты могли быть запущены.

В конце декабря стало известно, что всего Россия планирует провести более 40 пусков с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру.

День рождения Байконура отмечают 12 февраля, поскольку именно в этот день в 1955 году вышло постановление совета министров СССР о создании полигона для испытаний межконтинентальных баллистических ракет.