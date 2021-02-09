«АвтоВАЗ» запустил продажи обновленной Lada Niva Travel

Обновленная Lada Niva, в названии которой появилась приставка Travel, появилась в продаже. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗ».

Машина получила новый капот, новую решетку радиатора и видоизмененные фары. В целом ее дизайн значительно изменился. Новинка доступна в трех комплектациях Classic, Comfort и Luxe. Версия Classic имеет подушку безопасности водителя, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники, систему экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, крепления для детских сидений ISOFIX. Комплектация Comfort получила кондиционер и обогрев передних сидений, 15-дюймовые литые диски, замок с дистанционным управлением. Версия Luхе оснащена двумя подушками безопасности, мультимедийной системой, обогревом лобового стекла, парктроником, камерой заднего вида с омывателем, сиденьем водителя с регулировкой высоты, улучшенным пакетом шумоизоляции. Цена автомобиля составляет от 747 900 рублей до 890 900 рублей. Сделать заказ можно на официальном сайте Lada.