АвтоВАЗ решил вернуться на автомобильный рынок

АвтоВАЗ планирует представить на европейском рынке новую модель. Об этом сообщил журнал «Эксперт» со ссылкой на президента компании Николя Мора.

По данным сайта «Политика сегодня», он уточнил, что АвтоВАЗ следит за компаниями, продающими Lada Niva. Мор уверен, что автомобиль пользуется успехом.

Ранее китайская компания GAC выпустила кроссовер второго поколения GS8. Новый автомобиль разработан на платформе GPMA (GAC Global Platform Modular Architecture). Размеры кроссовера составили 4980 миллиметров в длину, 1950 миллиметров в ширину.