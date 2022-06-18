АвтоВАЗ рассмотрит варианты снижения стоимости машин

АвтоВАЗ проведет переговоры с поставщиками, на которых обсудит снижение цен на автомобили Lada. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Он пояснил, что президент Владимир Путин предложил подумать о снижении стоимости машин.

«Уже на следующей неделе вместе с руководством АвтоВАЗа мы предполагаем провести совместную конференцию поставщиков», — рассказал Азаров.

Он пояснил, что цена на машины выросла в том числе из-за подорожания металла. Сейчас специалисты занимаются коррекцией цены.

Ранее компания «АвтоВАЗ» в очередной раз объявила о приостановке деятельности с 14 по 17 июня. Причиной стал недостаток комплектующих. В профкоме уточнили, что речь шла о сотрудниках производства автомобилей на платформе В0 и Niva. Им обещали выплатить две трети от средней зарплаты.