Авторы Minecraft оригинально почтили память стримера Technoblade

Авторы Minecraft почтили память 23-летнего стримера Алекса Technoblade, который снимал по игре ролики для YоuТubе. Разработчики добавили в лаунчер корону для свиньи в честь фирменной короны на аватаре умершего Technoblade. Об этом написал Dotesports.

Поклонникам игры понравился такой шаг: эта вроде бы крошечная деталь подчеркнула вклад стримера в развитие сообщества Minecraft. Именно он помог сформировать фан-базу игры, а его безупречные навыки и прекрасное чувство юмора приносили игрокам радость даже в тяжелые минуты.

Канал Technoblade собрал почти 11 миллионов подписчиков, его ролики набирали в среднем по 15 миллионов просмотров каждый.

Блогера не стало 1 июля. Он почти год боролся с раком. Видео с предсмертным обращением Алекса к фанатам по его просьбе выложил отец. Основную часть письма парень наложил на запись игры в Minecraft. Формат прощального видео отец и сын обсудили заранее. Стример записал его в день смерти. Лично обращаться к аудитории он не стал, чтобы не раскрывать себя.