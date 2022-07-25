Авторов лучших коротких видео наградили на сцене VK Fest в Москве

Церемония награждения победителей «Премии „VK Клипов“ — 2022» состоялась 24 июля в Москве. На VK Fest награды получили авторы самых популярных коротких роликов во «ВКонтакте», сообщила пресс-служба соцсети.

Пользователи социальной сети выбрали 107 блогеров. Жюри отобрало 36 из них — по три участника для каждой категории. В итоге зрители и эксперты определили лучших из лучших. В номинации «Самый семейный клипер» победила Лера Изумруд, в номинации «Самый кулинарный клипер» — Леня Бутер, а самым прорывным клипером признали Вадима Спириденкова.

Спириденкову достался и приз зрительских симпатий. Эту награду также получили Сергей Безруков и блогер Samchuk_studio.

Во время фестиваля одной из зрительниц стало плохо. Выступавший в это время Егор Крид извинился и взял паузу до того момента, пока девушка не пришла в себя.