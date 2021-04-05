Авторизацию через Госуслуги запустили в России в экспериментальном режиме

У пользователей интернет-площадок в России появилась возможность авторизоваться через портал «Госуслуги». Эксперимент по идентификации аккаунтов продлится до 1 июля 2022 года.

В постановлении правительства, размещенном на официальном портале правовой информации, указано, что зарегистрированные на портале теперь могут совершать сделки в интернете без дополнительной регистрации на сторонних ресурсах. Речь идет о пользователях соцсетей, онлайн-магазинов и других площадок.

В Минцифры, добавило РИА «Новости», разрабатывают механизм более удобного и безопасного дистанционного общения между пользователями и бизнесом. Он позволит заключать сделки и подписывать договоры в Сети после авторизации через ввод логина и пароля от Госуслуг.

За пользователем оставят выбор, регистрироваться отдельно или воспользоваться учетной записью на портале госуслуг. При этом персональные данные передаваться не будут.

«Мы также планируем развивать предоставление госуслуг на коммерческих площадках — считаем, что людям нужно дать возможность получать госуслуги там, где это им удобно, например, прямо из соцсети или банковского мобильного приложения», — подчеркнули в ведомстве.

Для заключаемых в рамках эксперимента договоров установлен ценовой максимум. Сделка не должна превышать 10 миллионов рублей.