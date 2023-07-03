Технологии 03 июля 2023, 14:06 Автономную систему электронного голосования подготовят к выборам президента России 2024 года Председатель ЦИК Памфилова: аналог ГАС «Выборы» запустят к выборам президента 2024 года РИА «Новости»

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Аналог государственной автоматизированной системы «Выборы» запустят к президентской избирательной кампании 2024 года. На встрече с главой государства Владимиром Путиным председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ее сделают независимой от глобальной сети. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«У нас уже к президентским выборам будет готов цифровой аналог нашей заслуженной государственной автоматизированной системы „Выборы“», — сказала Памфилова.

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Глава ЦИК сказала также, что ее основное преимущество — в полной автономности, как и ГАС «Выборы», от глобального интернета. И вся цифровизация пройдет на отечественном программном обеспечении и оборудовании.

Выборы 2023 года состоятся в 25 регионах в пяти часовых поясах, люди смогут проголосовать дистанционно или очно. Эта кампания, по словам Эллы Памфиловой, отличается от предыдущих тем, что в России разработали более 20 цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса — партий, комиссий, избирателей. Ими пользуются более 15 миллионов человек. Подписи, по словам председателя ЦИК, тоже можно собирать в электронном виде.

За последние четыре года возможностью дистанционного электронного голосования воспользовались около 5,5 миллиона человек, в этом году ожидается 21,5 миллиона — от Камчатки до Калининграда.