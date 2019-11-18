Автомобильный Shazam: состояние двигателя машины определят по звуку

Состояние двигателя автомобиля можно будет определить по издаваемым им звукам. Для этого в России уже разрабатывают специальное приложение. Оно появится в стране в 2021 году.

Проект носит название «Автошазам» и сейчас проходит оценку, рассказал РИА «Новости» представитель рабочей группы НТИ «Автонет» и пресс-секретарь партнерства «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев.

При помощи мобильного приложения пользователю предложат записать звук работающего двигателя, после чего данные направятся в систему для анализа. Работать с ними будет специально обученный алгоритм искусственного интеллекта.

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Сервис определит возраст и пробег автомобиля, использовав при этом сведения из социальных сетей и мессенджеров. Данные ИИ найдет по номеру телефона и машины. После этого пользователю выдадут результат, рекомендуют при необходимости ремонт или сразу же запишут на него автомобиль.

«Всем знакомо приложение Shazam, которое умеет определять исполнителя и название песни онлайн. У нас появилась идея использовать технологию искусственного интеллекта для определения возраста автомобиля и пробега — „Автошазам“», — пояснил Федосеев.

Разрабатывают проект в НП «ГЛОНАСС». Проект планируют вывести на рынок в 2021 году — в рамках платформы «Автодата».