Автомобили с интеллектом, умные перекрестки и 5G-контроль. Что ждет московские дороги в ближайшем будущем

Спасти человеческие жизни на дороге поможет интернет. Технологию 5G начнут использовать для совершенствования безопасности дорожного движения.

Умные перекрестки и автомобили с искусственным интеллектом уже давно на наших улицах. Теперь к ним присоединится и технология 5G. Компания МТС разработала принципиально новое решение, которое предотвратит аварии на дорогах и спасет человеческие жизни.

«Как технологические лидеры, как компания, которая внедряет инновации, мы, конечно, стремимся к тому, чтобы предлагать клиентам первыми те инновации, которые появляются на рынке. То, что мы сегодня здесь рассматривали — это уже взаимодействие инфраструктуры, поэтому проект делался совместно с ДИТом, с участниками движения дорожного с использованием технологии 5G», — сказал президент МТС Алексей Корня.

Без высоких скоростей не справиться — нейросеть сможет распознать потенциальную опасность, например, для пешехода, за миллисекунды. Так, на светофорах и дорожном ограждении установят камеры с чипами 5G. Они будут считывать обстановку на проезжей части и отправлять информацию на мобильные устройства.

Источник фото: телеканал «360»

Камера, компьютер, модем и экран — этого вполне достаточно, чтобы каждый водитель смог увидеть, что происходит на дороге во всех слепых зонах. Примерно каждые 57 метров километра пути мы проезжаем вслепую, потому что отвлекаемся на гаджеты, навигатор и смартфон. Новая технология позволит даже в такие минуты не допустить аварии.

«С этого экрана мы можем увидеть изображение с камеры других автомобилей, при этом изображение выводится только в тот момент, когда это необходимо самому водителю. Здесь появляются надписи о том, что вы не видите пешехода: «Будьте внимательны!» и потом «Остановитесь!», — объяснил директор по маркетингу МТС в московском регионе Михаил Петухов.

«Умный» обгон — еще одна важная разработка МТС. Этот маневр на дороге — один из самых опасных. Теперь водитель, выезжая на встречную полосу, сможет увидеть на своем экране изображение с камеры впереди идущего автомобиля. А искусственный интеллект отправит сигнал в случае опасности.

«Стратегия по умной дороге, кстати, есть на федеральном уровне, и Москва будет, однозначно, пилотом, поэтому все, что сегодня будет происходить, имеет абсолютно прикладной аспект. Мы будем продолжать совместно двигать прогресс в столице. Чтобы столица была умнее, чтобы скорость передачи была лучше, быстрее», — подчеркнул руководитель Департамента информационных технологий г. Москвы Эдуард Лысенко.

МТС планирует развернуть в Москве 4 тестовые зоны 5G. Флагманская и самая большая — на ВДНХ. Ее запустили в августе этого года. Здесь компания проверяет свои разработки. Базовые станции и камеры установили на фонарных столбах. Тут же была зафиксирована максимальная скорость сети на улице — 3,7 Гбит/сек.