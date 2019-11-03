Автомобили россиян смогут самостоятельно вызывать помощь и парковаться

Планируется, что такой сервис помощи может появиться уже к 2022 году.

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Система предполагает установку ряда высокочувствительных датчиков, которые смогут отслеживать состояние здоровья водителя. Сервис также сможет подключаться к калибратору мобильного телефона. Предполагается, что новинку будут использовать граждане с плохим здоровьем. Разработчики полагают, что особенно актуальной программа будет для пожилых водителей.

«Система позволит измерить пульс человека, а также скорость движения во всех направлениях, имеет акселерометры и процессоры, благодаря чему может отличить нормальную активность от внезапного падения или потери сознания», — сказано в сообщении пресс-службы НТИ «Автонет».

Система также может быть интегрирована с российской системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Это позволит сервису быстро вызвать помощь, если водителю стало плохо во время движения. Кроме того, при наличии возможности объединения с системами управления транспортным средством, система сможет самостоятельно остановить автомобиль, включить «аварийку» или даже припарковаться.