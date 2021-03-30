Автоюрист рассказал, чем хороши подержанные автомобили

Покупая подержанную машину, обязательно следует обратить внимание на репутацию своего владельца и юридическую чистоту автомобиля. Это позволит правильно оценить состояние авто, а также позволит не переплатить.

Список надежных вторичных иномарок возглавила Volkswagen Passat B5. Следом за ним оказался автомобиль Mazda 626. Замыкает лидерство Skoda Octavia A4. Автоюрист Дмитрий Славнов посчитал, что из этой подборки наиболее хороша Passat B5. Эксперт добавил, что автомобили прежних лет действительно рассчитаны на большой срок службы, потому что делались добросовестно.

«Раньше, конечно, машины делали намного лучше, сравнить даже с Passat B3, я их до сих пор вижу на улицах города, а они были выпущены в 1988 году. Неубиваемые, которые и в 2020 ездят из-за того, что и железо было толще, и двигатели ставили миллионники. На сегодняшний день маркетологи делают так, чтобы машины меняли каждые 5 лет, поэтому и двигатели делают рассчитанные на 5 лет или на 300 тысяч километров пробега», — считает собеседник «Народных Новостей», — заявил автоюрист Nation News.