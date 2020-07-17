Автогонщик оценил запрет б/у запчастей для автомобилей

«Если говорить про б/у запчасти, которые стоят внутри автомобиля, то проконтролировать их установку в автомобиль практически невозможно», — уточнил эксперт. Также Потехин пояснил, что новые правила будут касаться только повторного использования определенного списка частей автомобиля.

Ранее глава всероссийского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов также прокомментировал запрет на использование бывших в употреблении запчастей для машин. Он считает, что ограничение не сработает, потому что «бывшие в употреблении и восстановленные запасные части часто применяются там, где нет официальных взаимоотношений».

«Ни клиент, ни сервис не говорят государству, что у них установлены б/у детали. Эта норма для таких случаев работать не будет. Как ставили, так и будут ставить», — уверен эксперт.