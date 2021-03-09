Автоэксперт: вряд ли электромобили массово внедрят к 2025 году

Автоэксперт Максим Кадаков выразил сомнение, что к 2025 году электромобили будут массово использоваться. Особенно в России. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он пояснил, что подобные разговоры уже шли. По его словам, предполагалось, что электромобили заполнят рынок, когда стоимость кВт/ч запасенной энергии снизится до 100 долларов. Сейчас стоимость именно такова, но ничего не поменялось, рассказал Кадаков.

«Говорить о том, что в 2025 году электромобили будут стоить дешевле обычных, я бы не стал, хотя бы потому что, пока не будет такого большого объема производства», — заключил он.