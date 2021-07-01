Автоэксперт оценил идею о введении приборов для моментального определения пьяных водителей

В 2022 году сотрудники ГИБДД смогут применять специальные приборы для моментального определения пьяных водителей. Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал нововведение. Он отметил, что подобные меры практикуются во многих зарубежных странах. Об этом сообщил RT.

По словам Моржаретто, приборы моментального определения алкогольного опьянения не станут приговором к штрафу. С помощью них будет проводиться лишь первичная проверка.

«Водителю предлагается дунуть в небольшой прибор: если, условно говоря, зеленая лампочка — он едет дальше, если красная, это не значит, что его лишат прав, есть какие-то сомнения, его просто отправят на нормальную процедуру освидетельствования с оформлением всех документов», — отметил специалист.

Автоэксперт добавил, что для корректной работы дорожных инспекторов, необходимо разработать регламент действий. Также важно создать единые и понятные всем водителям приборы.