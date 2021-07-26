Автоэксперт объяснил, как будут работать камеры, фиксирующие выключенные фары

Осенью в некоторых регионах России появятся камеры, которые будут фиксировать выключенные фары автомобилей. Автоэксперт Владимир Сажин в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировал это нововведение, а также объяснил, как обжаловать несправедливые штрафы.

Камеры, основанные на искусственном интеллекте, появятся осенью в 11 регионах России. Они будут фиксировать выключенные фары автомобилей.

«Должна быть профилактика нарушений. Любой невключенный свет фар может привести к ДТП. Потом доказать, что фары были включены или не были включены, будет очень сложно», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что обязанность включать фары прописана в правилах дорожного движения. Однако, если машина движется против солнца со включенными фарами, на камере их может быть не видно. В такой ситуации водителю может прийти несправедливый штраф, который будет необходимо обжаловать.

«Все это можно будет оспорить. Если прошел срок обжалования, можно написать заявление», — уверен эксперт.