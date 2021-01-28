Автоэксперт назвал незаметную ошибку при парковке

По данным ОГТРК «Ямал-Регион», это касается вывернутых в сторону колес. Серебряков отметил, что, наверняка, многие даже не считают это ошибкой. Он уточнил, что это быстрее выводит колеса из строя.

Также быстрее может сломаться гироусилитель руля, если он имеется, рассказал эксперт. Это происходит из-за того, что его детали находятся под большей нагрузкой, чем обычно.

Чтобы этого избежать, Серебряков рекомендовал проверять положение колес после парковки и всегда выравнивать их.

Ранее директор по сервису и запасным частям «Авиалон.Hyundai» Павел Соломкин объяснил, почему в мороз машину бывает сложно завести.

«Причиной того, что машина не заводится в мороз, является наличие каких-либо неисправностей», — заметил специалист.

По его словам, повреждения в системе зажигания или истекший срок эксплуатации чаще все становятся причинами отказа авто заводится при минусовых температурах.

Соломкин добавил, что на подобную ситуацию дополнительно может повлиять топливо плохого качества или не подходящее по сезону.