Автоэксперт Кадаков рассказал, из какой модели Lada можно сделать электрокар

Новосибирский инженер Андрей Братеньков заявил о готовности сделать из автомобиля Lada Granta элетрокар. В разговоре с ИА Nation News автоэксперт Максим Кадаков выразил мнение, что для создания электромобиля больше подходит новая модель Ladа Largus.

Он подчеркнул, что разговор о создании электромобиля на базе Lada пока что не имеет отношения к серийному производству, потому что непонятно, где брать комплектующие. Однако если и делать электромобиль, то не на базе Granta, а на базе Largus. У модели длинная база, есть место для размещения батарей. При этом электрокар на основе этой модели не потеряет грузоподъемность.

«Я считаю, что Largus — идеальный вариант и как доставочный автомобиль, и как машина с электроприводом. Он остается вместительным, грузоподъемным, а запас хода может быть от 250 до 400 километров в зависимости от версии. Доставочным конторам такого пробега будет достаточно», — заключил Кадаков.